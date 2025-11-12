ЗакС Петербурга окончательно поддержал введение фиксированного тарифа на электрички

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении поправки к городскому закону «О разграничении полномочий органов государственной власти в сфере железнодорожного транспорта», позволяющие ввести фиксированный тарифа на проезд в пригородных электричках. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

Изменения позволят субсидировать городской пригородный пассажирский транспорт, выделяя деньги перевозчику АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

В пояснительной записке расписаны два варианта тарифов на 2026 год: 60 руб. (равно проезду в метро по единому билету — «Ъ Северо-Запад»), если правительство выделит СЗППК 794 млн рублей, и 69 рублей, если субсидии выделены не будут.

По мнению автора поправок Алексея Цивилева, они помогут интегрировать в транспортную систему города электрички — создать сеть, так называемого, «наземного метро», а следовательно повысится транспортная мобильность жителей, живущих далеко от центра, и снизить нагрузку на автобусы и метро.

Артемий Чулков