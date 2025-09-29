Экс-депутат Сергей Никонов стал замгубернатора Свердловской области

Бывший депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Сергей Никонов назначен заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства региона. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. «Он приступил к исполнению обязанностей»,— заявили в правительстве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Никонов сменил на посту Ивана Детченю, который занимал соответсвующий пост с октября 2024 года. Детченя сложил полномочия 28 сентября.

О том, что Сергей Никонов оставляет депутатское кресло, стало известно 25 сентября. Он сдал мандат «в связи с переходом на другую работу». Куда именно он уходит, ни он, ни губернатор Денис Паслер не говорили. Но назначение господина Никонова на данный пост ранее прогнозировал «Ъ-Урал». В новой должности он будет вести работу по разработке плана мероприятий губернатора и работы кабинета министров, по обращениям, по реализации контрольных полномочий губернатора и по организации документооборота. Он также будет отвечать за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов госвласти региона, за подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений.

«Сергей опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал, обладает соответствующими навыками»,— ранее комментировал губернатор Денис Паслер.

Напомним, правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после инаугурации губернатора Дениса Паслера. 25 августа депутаты заксобрания согласовали на должность первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова. Известно, что два министра — Михаил Пономарьков и Руслан Садыков не войдут в состав нового правительства. Освобожден от занимаемой должности и вице-губернатор Олег Чемезов. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что он задержан по делу о мошенничестве. Он является подозреваемым.

Василий Алексеев, Мария Игнатова