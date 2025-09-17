Свердловские министры Пономарьков и Садыков ушли в отставку и не вернутся

Два свердловских министра не войдут в состав нового правительства после избрания губернатором Дениса Паслера. По данным департамента информационной политики региона, 16 сентября были расторгнуты трудовые договоры с министром цифрового развития и связи Михаилом Пономарьковым и министром экономики и территориального развития Русланом Садыковым.

Отметим, что 16 сентября правительство Свердловской области сложило полномочия в связи с официальным вступлением Дениса Паслера на должность губернатора. Эта процедура является обязательной, и члены правительства продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава регионального правительства. Но Михаил Пономарьков и Руслан Садыков ушли в отставку без возложения обязанностей. Вместо них исполнение обязанностей министров возложено на заместителей: в Минцифре на Алексея Сабурова, а в министерстве экономики на Татьяну Гладкову.

Мария Игнатова