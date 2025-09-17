Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские министры Пономарьков и Садыков ушли в отставку и не вернутся

Два свердловских министра не войдут в состав нового правительства после избрания губернатором Дениса Паслера. По данным департамента информационной политики региона, 16 сентября были расторгнуты трудовые договоры с министром цифрового развития и связи Михаилом Пономарьковым и министром экономики и территориального развития Русланом Садыковым.

Предыдущая фотография
Руслан Садыков

Руслан Садыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Пономарьков

Михаил Пономарьков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 2

Руслан Садыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Пономарьков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Отметим, что 16 сентября правительство Свердловской области сложило полномочия в связи с официальным вступлением Дениса Паслера на должность губернатора. Эта процедура является обязательной, и члены правительства продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава регионального правительства. Но Михаил Пономарьков и Руслан Садыков ушли в отставку без возложения обязанностей. Вместо них исполнение обязанностей министров возложено на заместителей: в Минцифре на Алексея Сабурова, а в министерстве экономики на Татьяну Гладкову.

Мария Игнатова

Новости компаний Все