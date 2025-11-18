Светлана Учайкина покинет пост министра культуры Свердловской области
Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина подтвердила журналистам информацию, что покидает этот пост — она уже написала заявление об уходе. По данным источника «Ъ-Урал», на должность будет назначен директор департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.
Светлана Учайкина
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Светлана Учайкина была назначена на должность министра культуры Свердловской области в 2016 году, ранее также работала в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, руководила Екатеринбургским театром кукол и ТЮЗ.
Напомним, на прошлой неделе Светлану Учайкину переизбрали председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ) на новый пятилетний срок.