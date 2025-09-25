Паслер отправил в отставку вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Вице-губернатор Свердловской области освобожден от занимаемой должности с 25 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Чемезов работал в свердловском правительстве с марта 2019 года, куда перешел из Тюменской областной думы. Он курировал экономические вопросы, в том числе цифровизацию. В декабре 2021 года на тот момент глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова вице-губернатором. В обязательства чиновника вошли организация деятельности правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования тарифов.

В марте 2025 года господин Куйвашев вывел из-под контроля Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок и Региональную энергетическую комиссию и лишил статуса председателя правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) области. Вице-губернатор сохранил кураторство над департаментом внутренней и информационной политики.

После отставки Евгения Куйвашева и назначения врио губернатора Дениса Паслера вице-губернатор формально отвечал за проведение избирательной кампании главы Свердловской области. По итогам досрочных выборов Олег Чемезов отчитался, что власти подняли узнаваемость господина Паслера за время его руководства регионом с 13-14% до 86-87%. Кандидатуру Дениса Паслера поддержали 805 868 уральцев (61,3% от общего числа проголосовавших) при явке в 39,9% (1 315 164 избирателей).

В сентябре Олег Чемезов вошел в число ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным надзорного ведомства, вице-губернатор «шефствовал» над «Корпорацией СТС» и лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур бизнесменов. Взамен, как утверждает Генпрокуратура, его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях. Ранее Олег Чемезов сообщал, что у него и его жены (официально в разводе) Ирины Чемезовой арестованы счета. Госпожа Чемезова на днях стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве и находится под домашним арестом. Семья Чемезовых все обвинения отрицает.

Василий Алексеев