Денис Паслер назначил новых министров ЖКХ и транспорта Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил Андрея Оборока директором департамента противодействия коррупции и утвердил Алексея Рубцова новым министром энергетики и ЖКХ, Дениса Чегаева — новым главой министерства транспорта и дорожного хозяйства. «Они приступают к исполнению обязанностей с 23 декабря»,— сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Алексей Рубцов с 2012 года работал заместителем главы Сухого Лога (Свердловская область), в 2018-м был назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ региона: курировал вопросы концессионных соглашений и погашения задолженностей организаций за топливно-энергетические ресурсы. С января 2025 года исполнял обязанности главы ведомства после отставки Николая Смирнова, который в декабре был признан виновным в получении взятки и приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 4,41 млн руб. В ноябре Денис Паслер отметил, что господин Рубцов делает «достаточно неплохие шаги» на посту и.о. министра. «Министерство нащупывает именно ту работу, или тот объем работы, или те методы и подходы, которые могут обеспечить нам стабильность и развитие этой отрасли»,— подчеркнул губернатор.

с 2010 года занимал должность начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог Свердловской области, в 2018-м был назначен заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала. С момента отставки главы ведомства Василия Старкова, который в феврале 2025 года был приговорен к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. за получение взятки, господин Чегаев исполнял обязанности министра. После назначения на руководящий пост экс-мэра Талицы Александра Толкачева в июле 2024 года Денис Чегаев был утвержден начальником ГКУ «Управление автомобильных дорог». Андрей Оборок возглавляет департамент противодействия коррупции Свердловской области с мая 2025 года. Ранее, с 1996 года, он работал старшим помощником Шадринского межрайонного прокурора (Курганская область), в 2002 году получил пост заместителя Шадринского межрайонного прокурора, в 2003 году — возглавил Шадринскую межрайонную прокуратуру. В 2006 году был назначен прокурором Кургана, в 2015 году — начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области. С 2017 года занимал должность заместителя прокурора Южного Урала, с 2019 года — аналогичную должность в Свердловской области. В 2020 году возглавил прокуратуру Кировской области.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после инаугурации губернатора Дениса Паслера. За три месяца с момента вступления в должность он переназначил шесть заместителей главы Среднего Урала, девять министров и двух директоров департаментов. Новым членом правительства стал экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов, который занял пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона. С приставкой «и.о.» продолжают работать заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр культуры Светлана Учайкина, которая в ноябре заявила о своей скорой отставке. Вакантными остаются должности вице-губернатора, министра цифрового развития и связи и министра экономики и территориального развития.

