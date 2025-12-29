Паслер сократил количество членов свердловского правительства до 25 человек

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ о правительстве и исполнительных органах государственной власти Среднего Урала, в рамках которого сократил количество членов регионального правительства с 26 до 25 человек, сообщили в областном департаменте информационной политики. В частности, были ликвидированы должности заместителя губернатора — министра инвестиций и развития и министра промышленности и науки. Новым в структуре правительства стал пост первого заместителя главы Среднего Урала — министра промышленности и науки.

«Министерство экономики и территориального развития преобразовано в министерство экономики, инвестиций и территориального развития»,— добавили в департаменте информполитики.

Изменения коснулись и.о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Дмитрия Ионина, и.о. министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, первого заместителя губернатора Сергея Шмыкова.

В начале 2025 года в структуру правительства Свердловской области входило 28 членов. В марте Денис Паслер сократил их количество до 27, объединив должности заместителя губернатора и министра здравоохранения, которые занимали Павел Креков (с 2016 года) и Андрей Карлов (с 2020 года) соответственно. Новый пост заняла бывшая заместитель губернатора Оренбургской области — заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова. В июне господин Паслер вновь сократил количество членов свердловского правительства до 26 после отставки министра инвестиций и развития Вадима Третьякова (работал в должности с 2023 года) после критики со стороны губернатора из-за отсутствия видимых результатов работы ведомства «от слова совсем». После его ухода Денис Паслер утвердил своего заместителя Дмитрия Ионина заместителем губернатора — главой министерства.

Василий Алексеев