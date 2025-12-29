Трамп завершил встречу с Зеленским: о чем рассказали лидеры США и Украины

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече обсуждался мирный план Киева из 20 пунктов. По итогам переговоров президенты США и Украины провели пресс-конференцию. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Встреча прошла «замечательно», а перед ней был «прекрасный» двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Обсудили много вопросов, «намного ближе (к урегулированию — «Ъ»), возможно, очень близки».

Охватили, можно сказать, 95% тем, но стали намного ближе к завершению конфликта.

Довольно подробно обсудили практически все темы, в том числе и с Владимиром Путиным до встречи.

Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории.

Нерешенными остаются один-два сложных вопроса.

Вопросы линии соприкосновения в Донбассе пока не согласованы, это один из нерешенных вопросов.

Для согласования мирного плана на Украине может понадобиться проведение референдума или голосование в парламенте.

Запорожская АЭС в хорошем состоянии, ее можно быстро снова запустить. Путин хочет, чтобы она работала, и не обстреливал ЗАЭС ракетами или чем-либо еще.

Переговорная группа будет состоять из Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Дэна Кейна, Марко Рубио и нескольких других. Пит Хегсет тоже должен участвовать в ее работе.

О сроках разрешения проблемных вопросов: если все пойдет хорошо, то несколько недель, если хуже — дольше, если совсем плохо — то не произойдет.

Трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины «возможна, в нужное время».

О гибели приблизительно 100 граждан США на поле боя на территории Украины: «Как же жаль, что они умерли в чужой стране. А некоторые из них были знаменитыми людьми».

Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, США также помогут.

Россия готова помогать в восстановлении Украины.

Понимает, почему Россия не соглашается на прекращение огня на время проведения возможного референдума на Украине.

Владимир Зеленский