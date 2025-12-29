Трамп заявил о понимании нежелания Москвы соглашаться на временное перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает нежелание властей России соглашаться на временное прекращение огня. По его словам, президент Владимир Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия возобновятся после их остановки.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

«Я понимаю эту позицию. Президент (Владимир Путин, — “Ъ”) твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров США и Украины во Флориде (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он выразил уверенность, что сторонам удастся найти обходные пути.

Дональд Трамп считает, что добиться урегулирования российско-украинского конфликта возможно в течение нескольких недель. По его словам, нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в числе которых территориальный.