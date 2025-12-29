Трамп назвал переговоры с Путиным и Зеленским замечательными

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский начали пресс-конференцию по итогам переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. По словам господина Трампа, его встреча с Владимиром Зеленским и телефонный разговор с Владимиром Путиным прошли замечательно.

«Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки … У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов»,— сказал президент США (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он уточнил, что на встрече с Владимиром Зеленским согласовано 95% вопросов. Обсуждение оставшихся одного-двух пунктов «в течение следующих нескольких недель».

Нерешенным остается территориальный вопрос, уточнил Дональд Трамп. При этом, по его словам, стороны приближаются к договоренности по вопросу линии соприкосновения.