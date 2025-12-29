Трамп: Европа возьмет на себя большую часть гарантий для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины. Соединенные Штаты готовы принять определенное участие в этом процессе, добавил он.
Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Мы хотим сотрудничать с Европой, и Европа возьмет на себя большую часть работы, как вы можете себе представить. Они ведь уже рядом. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогали бы нам»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Владимир Зеленский сообщил, что по итогам переговоров во Флориде мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности от США — на 100%, гарантии от Соединенных Штатов и стран Европы — на 90%.
На переговорах Дональд Трамп и Владимир Зеленский созвонились с европейскими лидерами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов продолжать работу по урегулированию российско-украинского конфликта. Она добавила, что ключевым элементом установления мира должны быть «железобетонные гарантии безопасности с первого дня».