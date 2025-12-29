Территориальный вопрос по итогам переговоров США и Украины остался нерешенным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с президентом Украины нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса.

«Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это очень важный вопрос. И я думаю, что мы приблизились к соглашению»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, завершения боевых действий можно добиться за несколько недель. Он уточнил, что в ближайшие дни ожидается большое количество дополнительных контактов с украинской стороной, ближайшие переговоры пройдут 29 декабря.

Владимир Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности от США — на 100%, гарантии от США и Европы — на 90%. По его словам, одним из способов решения территориального вопроса может быть проведение референдума на Украине.