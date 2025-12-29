Трамп допустил проведение референдума на Украине для урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что для согласования мирного плана на Украине может понадобиться проведение референдума или голосования в парламенте. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что референдум может пройти по отдельным пунктам мирного плана.

По словам президента Украины, проведение референдума может стать одним из способов решения территориального спора. «Мы можем провести референдум по любым пунктам этого плана. Конечно, наше общество должно сделать выбор, и именно украинцы должны голосовать, потому что это их земля»,— сказал он на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп назвал переговоры с президентом Украины замечательными. Он уточнил, что нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в числе которых вопрос территорий. При этом господин Трамп допускает, что завершения боевых действий можно добиться в ближайшие несколько недель.