Трамп назвал состав рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, а также генерал Дэн Кейн будут работать в составе рабочей группы по мирному урегулированию на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе. Он очень хорошо знает эту территорию. Он отлично справляется со своими обязанностями, и, возможно, они добавят еще одного или двух человек»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде Дональд Трамп заявил, что в переговорах был достигнут огромный прогресс. По его словам, договориться о мире возможно в течение нескольких недель. Господин Трамп добавил, что в ближайшие дни пройдут дополнительные переговоры об урегулировании.

Перед встречей с Владимиром Зеленским президент США провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они договорились созвониться второй раз после завершения переговоров с украинской стороной. На встрече во Флориде Дональд Трамп и Владимир Зеленский также провели разговор с европейскими лидерами.

