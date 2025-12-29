Трамп заявил о готовности России помогать в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что Москва готова помогать в восстановлении Украины. Господин Трамп передал это президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Они будут помогать, Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Ранее во Флориде прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам президента США, несогласованными остаются один-два пункта мирного плана, в том числе вопрос территорий.