Трамп: урегулирование конфликта на Украине ближе, чем когда-либо

Россия и Украина ближе к завершению боевых действий, чем когда-либо, считает президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что нерешенными остаются один-два пункта мирного плана.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95 процентов, — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как уточнил президент США, нерешенным остается территориальный вопрос. Владимир Зеленский допустил, что урегулировать спор возможно путем проведения референдума на Украине. Господин Трамп также сказал, что завершения боевых действий возможно достичь в течение нескольких недель.