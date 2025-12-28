Главные новости за неделю с 22 по 28 декабря. Ростов-на-Дону и область.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Госжилинспекции Ростовской области к управляющей компании (УК) ООО «Коммунальщик Дона» о необходимости выполнить перерасчет платы жителям за незаконную индексацию муниципального тарифа на содержание жилья. Об этом сообщает руководитель Госжилинспекции Павел Асташев.

Ростовская область сохранила двухуровневую систему муниципального управления с поселениями и районами. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко на пресс-конференции в ТАСС.

Власти Ростовской области гарантировали сохранение всех межмуниципальных автобусных маршрутов в Новочеркасске и садоводческих товариществах после планируемого отказа перевозчиков от их обслуживания с 1 января 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

При тушении пожара на промышленном предприятии в Новошахтинске пострадал один сотрудник МЧС. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Торговый комплекс «Николаевский рынок» в Таганроге после продажи продолжит свою работу. Новый владелец планирует построить на его территории новые торговые павильоны, подключить энерго-, тепло- и водоснабжение и создать условия для приемки, хранения и продажи товаров. Об этом во время прямого эфира сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ростовская область установит порядок взимания инфраструктурного сбора с застройщиков к первому кварталу 2026 года. Речь идет о компенсации в бюджет за нагрузку на социальную инфраструктуру вне строящихся жилых комплексов. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» заявил глава регионального министерства строительства Сергей Куц.