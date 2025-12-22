Ростовская область не стала переходить на одноуровневую систему управления

Ростовская область сохранила двухуровневую систему муниципального управления с поселениями и районами. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко на пресс-конференции в ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Действующая модель включает сельские и городские поселения, а также муниципальные районы. Для сохранения такой структуры депутатам не потребовалось принимать дополнительный закон — они воспользовались правом региона выбирать организацию местного самоуправления, предоставленным федеральным законодательством.

Спикер отметил стратегическое значение решения для развития сельских территорий и аграрного сектора области. Федеральные власти предоставили субъектам возможность определять в региональных законах систему местного самоуправления — одноуровневую или двухуровневую. При выборе первого варианта региону пришлось бы ликвидировать все поселения в сельских районах.

«Для нашей огромной, большой Ростовской области, которая по своей территории и экономическому потенциалу сопоставима или превосходит многие европейские страны, на мой взгляд, ликвидация поселенческого уровня была бы неправильным решением»,— прокомментировал Ищенко.

По словам председателя донского парламента, сохранение поселенческой модели позволит поддержать близость первого уровня власти к жителям и обеспечить результативность работы местного самоуправления.

Валентина Любашенко