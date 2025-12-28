Донские власти обещают сохранить автобусные маршруты Новочеркасска

Региональный минтранс пообещал сохранить межмуниципальные автобусные маршруты в Новочеркасске и садоводческих товариществах, несмотря на планы перевозчиков прекратить их обслуживание с января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова заявила в Telegram-канале о том, что власти региона знают о намерениях транспортных компаний. «Гарантируем, что все межмуниципальные маршруты будут сохранены», — подчеркнула она.

По словам министра, операторы не имеют права останавливать движение общественного транспорта с начала 2026 года. Автобусы продолжат работать в обычном режиме до окончания конкурса по выбору нового перевозчика. Процедура должна завершиться к 24 марта 2026 года.

Беликова отметила, что ведомство уже договорилось с готовыми помочь компаниями на случай, если действующие операторы все же откажутся от маршрутов. «Договорились с сознательными компаниями, которые подхватят и помогут не оставить жителей без транспортного сообщения», — сказала глава профильного ведомства.

Ситуацию взял под контроль губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко