Арбитражный суд обязал УК из Ростова сделать перерасчет завышенного тарифа

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Госжилинспекции Ростовской области к управляющей компании (УК) ООО «Коммунальщик Дона» о необходимости выполнить перерасчет платы жителям за незаконную индексацию муниципального тарифа на содержание жилья. Об этом сообщает руководитель Госжилинспекции Павел Асташев.

В надзорное ведомство с жалобами на действия УК обратились местные жители. В ней говорилось, что управляющая компания проиндексировала применяемый в их доме тариф, сославшись на имеющееся в договоре управления условие для этого.

Во время проверки Госжилинспекция установила нарушение жилищного законодательства и выдала предписание на его устранение.

ООО «Коммунальщик Дона», не согласившись с предписанием инспекции, решило оспорить его в суде, на апелляционный суд только подтвердил неправомерность действий УК. Теперь «Коммунальщик Дона» должен пересчитать размер платы, учитывая прежний тариф, и провести перерасчет для всех жильцов.

