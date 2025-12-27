Главные новости за 27 декабря. Ростов-на-Дону и область

Автодор предупредил водителей о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 27 декабря 2025 года. Пробка протянулась на 6 км от 937-го до 943-го километра в сторону Ростова-на-Дону, у хутора Верхнеговейного и пересечения с А-260. Пользователи чатов сообщают о снеге на отдельных участках, что усугубляет ситуацию. Автодор опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале.

Жители Новочеркасска 27 декабря остались без отопления в 123 многоквартирных домах. Работники котельной на Харьковском шоссе, 21А, остановили подачу тепла ради замены запорного клапана. АО «ГТ Энерго» взялось за ремонт и обещало завершить его к 17:00.

Ростовстат зафиксировал резкий рост цен на молочные продукты в Ростовской области во второй половине декабря 2025 года. Средняя цена литра молока достигла 93,07 руб. на 22 декабря, прибавив за неделю. В большинстве городов Дона цены остались стабильными: в Шахтах — 89,28 руб., Сальске — 90,83 руб., Таганроге — 93,47 руб., Ростове-на-Дону — 93,81 руб., Волгодонске — 95,34 руб. Исключение составило Миллерово, где литр молока подскочил на 40 копеек сразу до 93,47 руб.

ФГУП «Росморпорт» запустило ледокольную проводку судов в портах Азовского моря 25 декабря. Ледовый покров начал формироваться и затруднил судоходство в Таганроге, Азове и Ростове-на-Дону. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц дал оптимистичный прогноз для рынка жилья. Он заявил, что ситуация улучшится к 2028–2029 годам. Высокий уровень нераспроданного жилья у застройщиков, это временное явление, заявил чиновник на пресс-конференции в РИА ТАСС Юг 25 декабря. Застройщики держат 30–40% квартир в запасе у некоторых компаний. Регион сдал в 2025 году 2,75 млн кв. м жилья по плану. В 2026-м объемы сохранятся на том же уровне или вырастут.