Ростовский министр строительства прогнозирует оживление рынка жилья к 2028 году

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц дал оптимистичный прогноз для рынка жилья. Он заявил, что ситуация улучшится к 2028–2029 годам. Высокий уровень нераспроданного жилья у застройщиков, это временное явление, заявил чиновник на пресс-конференции в РИА ТАСС Юг 25 декабря. Застройщики держат 30–40% квартир в запасе у некоторых компаний. Регион сдал в 2025 году 2,75 млн кв. м жилья по плану. В 2026-м объемы сохранятся на том же уровне или вырастут.

Сергей Куц подписал в 2025 году два проекта комплексной застройки на 100 га и больше. Еще три соглашения наметили на начало 2026-го. В агломерации Ростова готовят новые площадки под жилье.

Чиновник объяснил причины спада. Высокая ключевая ставка ЦБ душит спрос. Сняли ключевые госпрограммы субсидирования ипотеки. Остались рабочие схемы, но их недостаточно для прежних темпов. Спрос держится на миграции. Жители области едут в Ростов из районов. Приезжают из других регионов России. Застройщики строят дальше, несмотря на запасы.

Цены диктует рынок, власть не вмешивается. В центре Ростова продавцы держат высокие ценники — знают, что продадут. В массовом сегменте девелоперы гибче: снижают цены ради сроков ввода.

Крупные застройщики зарабатывают маржу, хоть и меньшую, чем раньше. Куц подчеркнул: никто не работает в ноль. Рост цены кв. м не превысил 12% за год. Это связано с новыми нормами градостроительства и эскроу-счетами. Рынок уже меняется. В третьем квартале 2025-го спрос на новостройки в Ростове подскочил на 43% к прошлому году. В области строят 4,7 млн кв. м жилья, из них 3,4 млн — в Ростове.

Федеральные девелоперы осваивают 74% проектов в регионе. В 2025-м выдали разрешения на 36 домов площадью 926 тыс. кв. м. Власти требуют строить жилье с школами и садами. Сергей Куц призвал не зацикливаться на сегодняшнем дне. Факторы вроде ставки ЦБ уйдут. Рынок вернется к росту через три года, утверждает чиновник.

Станислав Маслаков