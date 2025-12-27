Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области достигла 6 км

Автодор предупредил водителей о снегопаде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 27 декабря 2025 года. Пробка протянулась на 6 км от 937-го до 943-го километра в сторону Ростова-на-Дону, у хутора Верхнеговейного и пересечения с А-260. Пользователи чатов сообщают о снеге на отдельных участках, что усугубляет ситуацию. Автодор опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Служба ожидает снег в течение суток на нескольких федеральных трассах, включая М-4. Водители получили четкие рекомендации: отдохнуть перед выездом, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Данные Яндекс.Карт подтверждают затор днем 27 декабря. Пробка возникла именно из-за начавшегося снегопада, который усложняет движение. Первоисточником выступает официальный канал Автодора, где указывают на метеоусловия как главную причину.

Ранее на этой трассе фиксировали похожие инциденты. 24–25 декабря 2025 года пробка между 930-м и 947-м километрами достигла 18 км из-за трех ДТП без пострадавших и ремонтных работ. Госавтоинспекция Ростовской области направила дополнительные экипажи ДПС для контроля. Ремонт продолжается на отдельных участках М-4. Это сужает проезжую часть и усиливает заторы в плохую погоду. В декабре 2025 года трафик растет из-за праздничных поездок, как отмечают в ГИБДД.

Летом трафик увеличивается в 6 раз по сравнению с февралем, что приводит к перманентным пробкам. Обход Аксая частично разгрузил Ростов, но проблемы остаются у Каменска-Шахтинского без полноценного объезда. Водители жалуются на высокие цены платных участков и отсутствие объездов во время работ. Полиция предлагает маршруты через местные дороги для объезда. Ситуация требует повышенного внимания из-за новогодних рисков.

Трасса М-4 «Дон» протяженностью 1540 км соединяет Москву с югом России. В Ростовской области она проходит через Каменск-Шахтинский и Аксай, где нагрузка максимальна. Автодор усиливает меры в снегопад: уборка снега и противогололедная обработка. Эксперты связывают частые пробки с ростом автопотока после 2022 года. Закрытие аэропортов юга увеличило машин на 300% в пиковые месяцы. Губернатор Ростовской области анонсировал дополнительные средства на реконструкцию.

На 27 декабря движение затруднено, но без крупных аварий. Сервисы пробок показывают скорость 5–10 км/ч на проблемном участке. Автодор призывает проверять обновления в реальном времени.

Станислав Маслаков