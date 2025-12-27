В Новочеркасске 123 дома остались без тепла в разгар морозов

Жители Новочеркасска 27 декабря остались без отопления в 123 многоквартирных домах. Работники котельной на Харьковском шоссе, 21А, остановили подачу тепла ради замены запорного клапана. АО «ГТ Энерго» взялось за ремонт и обещает завершить его к 17:00.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная лично сообщила об инциденте в своем Telegram-канале. Она отметила, что котельная обслуживает густонаселенный район города с населением около 180 тыс. человек. Температура воздуха в Новочеркасске опустилась до минус 5 градусов, ощущается как минус 11 из-за ветра.

Антонина Пшеничная заявила, что держит ситуацию под контролем. АО «ГТ Энерго» задействовало 15 специалистов и спецтехнику для оперативной замены клапана. Компания уже устраняла похожие сбои в этом году: в феврале без тепла остались 8,5 тыс. человек в микрорайоне Октябрьский, а 25 декабря дефект на теплотрассе по улице Добролюбова отключил 22 дома на Буденновской и Баклановском проспекте.

В октябре прорыв магистрали в микрорайоне Молодежный на улице Ярославской вынудил отключить тепло на сутки. Тогда 12 бригад ООО «Сириус» работали под бетонной опорой, а власти отменили оплату за период отключения. Новочеркасск регулярно сталкивается с коммунальными авариями в отопительный сезон: с начала зимы зафиксировали не менее пяти крупных сбоев, затронувших сотни домов.

Жители жалуются в соцсетях на холод в квартирах. Один из постов описывает, как семьи спят в теплой одежде и греются обогревателями. Глава города и прокуратура контролируют процесс, чтобы избежать перебоев с горячей водой. Прогноз обещает морозы до минус 10 градусов на ближайшие сутки, что усложнит восстановление.

АО «ГТ Энерго» входит в группу «Газпром теплоэнерго» и отвечает за теплоснабжение 70% жилого фонда Новочеркасска — свыше 500 котельных и 1200 км сетей. В 2024 году компания инвестировала 1,2 млрд рублей в ремонт инфраструктуры, но аварии продолжаются из-за износа труб 1960–1970-х годов постройки. МинЖКХ области ужесточило проверки: за прошлый сезон оштрафовали поставщиков на 15 млн руб.

Власти обещают компенсации, если отключение затянется. Заполнение систем займет 2–3 часа после ремонта. К 20:00 тепло должно вернуться во все дома. Инцидент не затронул школы и больницы — их подключили к резервным источникам.

Станислав Маслаков