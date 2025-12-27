В Ростовской области стоимость литра молока превысила 93 рубля

Ростовстат зафиксировал резкий рост цен на молочные продукты в Ростовской области во второй половине декабря 2025 года. Средняя цена литра молока достигла 93,07 руб. на 22 декабря, прибавив за неделю. В большинстве городов Дона цены остались стабильными: в Шахтах — 89,28 руб., Сальске — 90,83 руб., Таганроге — 93,47 руб., Ростове-на-Дону — 93,81 руб., Волгодонске — 95,34 руб. Исключение составило Миллерово, где литр молока подскочил на 40 копеек сразу до 93,47 руб.

Эксперты связывают удорожание с дефицитом сырья и ростом издержек. Донские молокозаводы уже в начале года предупреждали о нехватке молока: закупки сырого молока взлетели с 50 до 60 руб. за кг из-за сокращения поголовья коров, проблем с лейкозом и необходимости завозить продукцию из Волгоградской области. Производители повышают отпускные цены каждые две недели, а логистика, топливо и упаковка добавляют нагрузку: к весне 2025 года розница могла вырасти в 1,5 раза, хотя инфляция пока сдерживается.

Годовая динамика подтверждает тренд. За 2025 год молочка в России подорожала на 8,4%, а в Ростовской области продовольственная инфляция достигла 7,1%. В январе молоко стоило 89,83 руб. за литр (+5,4% к декабрю 2024-го), сливочное масло — 1073 рубля за кг (+2,5%), сметана — 354 руб. за 1 кг. К февралю пастеризованное молоко выросло на 22% до 91 руб., сметана — на 18% до 362 руб., творог — на 13,4% до 463 руб. за 1 кг. Корма, энергия, зарплаты и кредиты толкают себестоимость вверх: индекс RMCI показал рост на 6,5% за год.

Сокращение поголовья на Дону усугубляет ситуацию: фермеры жалуются на санкции, инфляцию и кризис в АПК. Ростовчане ощущают давление на бюджет. Молоко лидирует в инфляции среди продуктов, опережая овощи. Производители корректируют цены ежеквартально, но Банк России отмечает замедление: годовой прирост — 7,1% против 10% ранее.

Станислав Маслаков