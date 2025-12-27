В портах Ростовской области стартовала ледокольная проводка судов

ФГУП «Росморпорт» запустило ледокольную проводку судов в портах Азовского моря 25 декабря. Ледовый покров начал формироваться и затруднил судоходство в Таганроге, Азове и Ростове-на-Дону. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Шесть ледоколов вышли на линию: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов». Эти суда прокладывают каналы для караванов, координируют движение по радиосвязи и буксируют малотоннажные или пустые корабли. В случае сильных морозов от 15 до 25 градусов ледоколы встречают суда на границе льда и ведут их в гавань.

«Росморпорт» задействует в зимней навигации 34 ледокола по всей России. Они обеспечивают доступ к 16 замерзающим портам в Финском заливе, Азовском, Каспийском, Белом и Охотском морях. План расстановки ледоколов утвердил Росморречфлот, подведомственный Минтрансу.

Ледоколы Азовского бассейна могут перебросить в порты «Кавказ» и «Темрюк», если ледовая обстановка там ухудшится. В прошлом сезоне 2024–2025 годов проводки в этих портах длились 35 суток. Ледоколы Росморпорта тогда сопроводили 57 судов в Таганрог, 191 — в Азов и 368 — в Ростов-на-Дону.

Первый караван под ледоколом «Капитан Мошкин» прибыл в Азов 26 декабря около 8:00 с шестью судами.

Зимняя навигация сохраняет грузопоток в ключевых регионах. Порты Азовского моря переваливают зерно, металл и стройматериалы. Ледоколы гарантируют бесперебойную работу даже на пике морозов.

Станислав Маслаков