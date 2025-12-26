Главные новости за 26 декабря. Новороссийск

Погодные условия, в том числе — усиление ветра, осложняют тушение пожара на мусорном полигоне Новороссийска.

Жительница Новороссийска обманула с жильем восемь человек и незаконным путем заработала более 22 млн руб. Она разделила свой дом на квартиры-студии и предлагала гражданам вкладываться в доли.

В Новороссийске освятили храм святителя Спиридона Тримифунтского, расположенный в Восточном районе города.

Комиссия отменила торги по продаже круизного лайнера «Князь Владимир» из-за отсутствия заявок. Судно пытались продать через аукцион с марта текущего года.

В МЦУ Новороссийска опровергли информацию о том, что в приемнике для бездомных на ночлег пускают только граждан с документами.

В Новороссийске ожидаются сильные осадки в виде снега с дождем, усиление ветра и гололедица.

Депутаты гордумы Новороссийска утвердили новую меру поддержки для родственников военнослужащих, погибших на СВО.