Ветер осложняет тушение пожара на свалке Новороссийска

На мусорном полигоне ООО «Терра-Н» в Новороссийске продолжают тушить пожар, начавшийся в первых числах декабря. Замглавы города Александр Гавриков заявил, что ликвидация возгорания осложняется из-за погодных условий.

Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

«Ситуация осложняется погодными условиями — сильные порывы ветра направляют дым в сторону жилого сектора. Недовольство жителей полностью оправдано, однако прилагаем все усилия для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации негативного воздействия на окружающую среду»,— пишет Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

По словам заместителя главы Новороссийска, площадь тления составляет 110 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 10 единиц техники, на свалке отсыпано более 7 тыс. куб. м грунта.

София Моисеенко