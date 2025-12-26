В Новороссийске ожидаются мокрый снег, гололед и усиление ветра
С 26 по 29 декабря местами в Краснодарском крае прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В течение трех дней в Новороссийске возможны гололедно-изморозевые отложения в сочетании с ветром до 15-25 м/с, а также сильные осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. На Кубани прогнозируются метель, сильный снег и снежные заносы на дорогах.
В МЦУ Новороссийска призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.