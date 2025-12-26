В Новороссийске утвердили новую меру поддержки семьям погибших участников СВО

Депутаты городской думы Новороссийска утвердили меру поддержки родственникам военнослужащих, погибших на СВО. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

С 2026 года в Новороссийске начнет действовать выплата для семей погибших на специальной военной операции. Родители участников СВО смогут рассчитывать на единовременное пособие для санитарно-курортного лечения.

По словам Андрея Кравченко, максимальная сумма выплаты составит 100 тыс. руб. Ранее введение данной меры поддержки инициировал мэр города по запросу местной жительницы.

София Моисеенко