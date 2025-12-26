Торги по продаже круизного лайнера «Князь Владимир» отменены

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», компания «Черноморские круизы» (входит в Росморпорт) не смогла реализовать с торгов пассажирский теплоход «Князь Владимир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

«Комиссия приняла решение отменить торги в связи с тем, что сроки приема заявок на участие в торгах продлевались четыре раза и не поступило ни одной заявки»,— сказано в протоколе об отказе от проведения торгов.

Судно пытались реализовать через аукцион с марта 2025 года. Последняя стартовая цена лота составляла 873,5 млн руб.

«Князь Владимир» — это девятипалубное судно длиной около 142 метров и шириной 21,9 метра, способное перевозить примерно 800 пассажиров. Лайнер был построен в 1970-х годах и первоначально носил название Roy Star. После того как судно перешло в собственность Росморпорта, его отремонтировали. С 2017 года теплоход курсировал между Сочи и Крымом. В 2019 году маршрут был расширен и включил Абхазию. Однако в период пандемии коронавируса деятельность теплохода была приостановлена по решению Роспотребнадзора, который сообщил об истечении санитарного свидетельства судна. Круизы так и не были возобновлены.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» объяснили прекращение регулярного сообщения военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. Согласно приказу генерального директора оператора судна ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер перевели в эксплуатационный резерв. Сейчас приписанное к Сочи судно находится в морском порту Новороссийска.

Эксперты высказывали мнение, что судно может заинтересовать иностранных инвесторов или российских предпринимателей, которые переоборудуют корабль под плавучую гостиницу или развлекательный центр.

Подробнее — в материале «“Князь Владимир” причалил к торгам».

Наталья Решетняк