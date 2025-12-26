Суд рассмотрит дело о мошенничестве с жильем на 22 млн рублей в Новороссийске

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале, местная жительница незаконно перепланировала принадлежащий ей частный дом, разделив его на 15 помещений, которые реализовывались под видом квартир-студий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили правоохранительные органы, здание располагалось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, где возведение многоквартирных домов запрещено. Несмотря на это, обвиняемая продавала помещения как доли в якобы введенном в эксплуатацию жилом доме, вводя покупателей в заблуждение относительно правового статуса объекта.

После заключения договоров женщина получила от восьми граждан около 16 млн руб. Впоследствии строение было признано самовольной постройкой, а суд принял решение о его сносе.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 22 млн руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Ъ-Новороссийск» писал, что предприниматель из города-героя предстанет перед судом в Краснодаре за мошенничество, связанное с получением более 20 млн руб. по подложным документам для гранта на оборудование по переработке рыбы. 54-летний бизнесмен предоставил в госучреждение недостоверные сведения и использовал средства на собственные нужды, при этом подделав подписи других членов ассоциации, что может привести к десяти годам лишения свободы.

Мария Удовик