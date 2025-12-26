МЦУ Новороссийска: бездомных принимают на ночлег без документов

Бездомные имеют право на бесплатный ночлег при новороссийском комплексном центре социального обслуживания. Об этом сообщили в МЦУ города-героя.

В муниципальном центре управления Новороссийска опровергли информацию о том, что лица без определенного места жительства больше не принимаются на ночлег без документов. Ранее эти сведения распространились в социальных сетях. Представители МЦУ заявили, что данные не соответствуют действительности.

При комплексном центре соцобслуживания города действует отделение ночного пребывания на 28 мест. В случае, если обратившихся становится больше, там организовывают дополнительные места. В центре присутствуют продуктовые наборы и запас теплой одежды для бездомных.

«Жителям предоставляется не только ночлег, но и питание, помощь в оформлении и получении документов, в том числе удостоверяющих личность, пенсионных документов, медицинского полиса и другое»,— подчеркнули в МЦУ.

Для принятия в учреждение не требуются ни паспорт, ни регистрация. По информации муниципального центра управления Новороссийска, отказов в предоставлении социального обслуживания зафиксировано не было.

София Моисеенко