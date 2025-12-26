Храм Спиридона Тримифунтского освятили в Новороссийске

В Новороссийске освятили храм, названный в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

Новый храм, расположенный в районе Восточного парка, освятили 25 декабря. Литургию возглавил епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий. После богослужения он вручил церковные награды участникам строительства.

Строительство православного храма началось в январе 2015 года, его возводили за счет добровольных пожертвований новороссийцев и благотворителей. Сейчас на прилегающей к храму территории проводятся работы по благоустройству. В мэрии города подчеркнули, что рядом с храмом Спиридона Тримифунтского планируется высадить деревья.

Святитель Спиридон Тримифунтский являлся современником Николая Чудотворца. Он почитаем в лике святителей как чудотворец.

София Моисеенко