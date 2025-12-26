Леонтьев покинул пост директора Уральского института управления здравоохранением

Директор Уральского института управления здравоохранением Сергей Леонтьев ушел с занимаемой должности в связи с истечением срока контракта, рассказали «Ъ-Урал» в министерстве здравоохранения Свердловской области. Как следует из данных на сайте учреждения, исполняющим обязанности главы института стала Диана Михайлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Михайлова и Сергей Леонтьев

Фото: Сообщество ГАУДПО «Институт им. Блохина» во «ВКонтакте» Диана Михайлова и Сергей Леонтьев

Фото: Сообщество ГАУДПО «Институт им. Блохина» во «ВКонтакте»

Уральский институт управления здравоохранением предоставляет программы дополнительного образования для главных врачей и их заместителей, заведующих отделениями и врачей всех специальностей. С 1995 года обучение в учреждении прошли более 10 тыс. человек. Также институт занимается стандартизацией процессов управления медучреждениями, анализирует состояние здоровья населения Свердловской области и составляет рекомендации по улучшению качества оказания медпомощи.

Господин Леонтьев возглавлял институт с 2021 года. Ранее, с 1981 года, работал на станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга: был врачом-невропатологом, заместителем главного врача по медицинской части. В 1994-м устроился врачом-психотерапевтом в городскую клиническую больницу №40, в 1998-м был утвержден заместителем председателя Средне-Уральского научного центра АМН РФ. В 1999-2006 годах работал заместителем директора по науке Уральского научно-практического центра (НПЦ) медико-социальных и экономических проблем здравоохранения и профессором кафедры экономики и управления здравоохранением Уральского государственного экономического университета. С 2006 года был заместителем главного врача, затем руководителем Института медицинских клеточных технологий, с 2019 года — врачом-диетологом, врачом функциональной и антивозрастной медицины клиники «УГМК-Здоровье».

Смена руководства в медицинских учреждениях Свердловской области началась после назначения заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяны Савиновой в апреле. В июне «по соглашению сторон» в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге покинула Елена Николаева, в октябре власти отказались продлевать контракт с основателем и бессменным руководителем Уральского института кардиологии Яном Габинским, в декабре о своем переход в «УГМК-Здоровье» заявил главный врач клинической больницы №40 в Екатеринбурге Александр Прудков. Также в отставку ушли ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун и директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина.

Новым руководителем свердловского госпиталя ветеранов войн стала Валентина Ямпольская, Уральского института кардиологии — Андрей Лозовский, УГМУ — Юрий Семенов, СОМК — Анатолий Володин.

Василий Алексеев