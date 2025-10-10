Главным врачом Уральского института кардиологии назначен Андрей Лозовский

Андрей Лозовский назначен исполняющим обязанности главного врача Уральского института кардиологии, сообщили в минздраве Свердловской области. К исполнению обязанностей он приступил 10 октября.

Он является врачом анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории. С 2010 года Андрей Лозовский возглавляет отделение реанимации и анестезиологии. Общий стаж работы в системе здравоохранения составляет 21 год.

Напомним, министерство здравоохранения Свердловской области 9 октября отправило в отставку основателя и бессменного руководителя Уральского института кардиологии 73-летнего Яна Габинского по причине достижения им предельного возраста. Решение ведомства вызвало широкий резонанс и в профессиональной среде, и внутри общественности. Коллектив института обращался в прокуратуру и готовил письма к главе Свердловской области Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину с просьбой о продлении контракта господина Габинского.

Ирина Пичурина