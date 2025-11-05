Татьяна Савинова назначила главврачом Уральского кардиоцентра Андрея Лозовского

Главным врачом Уральского института кардиологии назначен бывший анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский, который проработал в должности и.о. руководителя учреждения три недели после отставки Яна Габинского. Соответствующее решение приняла заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Лозовский

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Госпожа Савинова подчеркнула, что новому руководителю Уральского кардиоцентра предстоит снизить смертность уральцев от сердечно-сосудистых заболеваний. «Ставим задачи не только клинические, но и методические, они должны стать настоящим институтом, методологом для территории Свердловской области по решению вопроса оказания помощи кардиологическим больным и снижению смертности»,— сказала заместитель губернатор.

Андрей Лозовский добавил, что его ключевой задачей является «увеличить количество пациентов, которые попадают в Уральский институт кардиологии». «На данный момент заполняемость института оставляет мягко говоря желать лучшего, сейчас будем вести очень плотную работу с прикрепленными к нам лечебными учреждениями, с поликлиническим звеном и усиливать поток пациентов, которые должны к нам попадать»,— добавил главный врач.

Господин Лозовский отметил, что намерен обновить всю материально-техническую базу учреждения к лету 2026 года. «Что не возьми, все нужно менять. Мы составили большие емкие списки, направили их в министерство, по части этих позиций уже случились подвижки, какие-то заявки уже в работе, что-то ожидает своей очереди»,— пояснил он.

Андрей Лозовский сменил на посту 73-летнго Яна Габинского, который возглавлял Уральский кардиоцентр с 1985 года. Бывший руководитель в октябре призвал региональный минздрав продлить с ним контракт на еще один год, чтобы подготовить достойного кандидата на должность главного врача. После назначения господина Лозовского и.о. главы учреждения Ян Габинский заявил, что работники кардиоцентра не поддержали решение ведомства. Спустя неделю новый руководитель предложил своему заместителю по медицинской части Марине Фрейдлин, которая выступала против отставки господина Габинского, написать заявление об уходе по собственному желанию.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. За почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников.

Смена руководства в медицинских учреждениях Свердловской области началась после назначения Татьяны Савиновой заместителем губернатора — министром здравоохранения региона в апреле. В июне «по соглашению сторон» в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге оставила Елена Николаева, в ноябре пост директора Свердловского областного медицинского колледжа покинула Ирина Левина.

Василий Алексеев