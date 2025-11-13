Юрий Семенов назначен ректором УГМУ

Юрий Семенов вступил в должность ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел Информационных технологий НИИ ОММ Фото: Отдел Информационных технологий НИИ ОММ

«Приказ вступил в силу с 11 ноября 2025 года»,— пояснили в пресс-службе УГМУ. Вопрос о том, состоялись ли выборы ректора, в университете не прокомментировали.

Юрий Семенов с 23 октября находился в должности и. о. ректора медицинского университета. До этого он работал директором Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

Юрий Семенов с 1987 года работал санитаром в Тимирязевской участковой больнице (Челябинская область), в 1995 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем поступил в клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии. С 1997 года работал акушером-гинекологом в Челябинской городской клинической больнице №10. В 2011 году господин Семенов возглавил Челябинский областной перинатальный центр, в 2019-2022 году работал на посту министра здравоохранения Челябинской области.

Ранее с 2018 года в должности ректора находилась Ольга Ковтун. Она покинула должность в связи с достижением предельного возраста для ее занятия — 70 лет.

Согласно процедуре выборов ректора УГМУ, глава учебного учреждения выбирается конференции по выборам главы, на которой претенденты должны презентовать свои программы студентам и преподавателям. Делегаты выбирают победителя тайным голосованием. В августе ученый совет УГМУ направил на согласование в аттестационную комиссию Миниздрава РФ список претендентов, в который вошли первый проректор Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности Алексей Ушаков, заместитель директора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин и Юрий Семенов.

УГМУ — один из крупнейших медицинских университетов России. По оценке агентства RAEX на 2025 год, вуз находится на 93 месте в сотне лучших университетов страны. В УГМУ учится более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей, в состав учебной организации входит 58 кафедр на восьми факультетах.

Подробнее о смене руководства университета — в материале «Ъ-Урал» «УГМУ ждет новый ректор»

Анна Капустина