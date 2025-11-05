Ирина Левина ушла с должности директора Свердловского областного медколледжа

Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина спустя более 25 лет руководства учреждением покинула занимаемый пост, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. Как пояснили в ведомстве, за управление учебным заведением теперь будут отвечать его глава и директор по стратегическому развитию. Последнюю должность займет госпожа Левина. «Очень гармонично может быть состыковано направление стратегического развития и укрепления материально-технической базы, информационного развития. Такая система наверняка может очень результативно себя проявить»,— заверила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Левина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирина Левина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ирина Левина возглавляла Свердловский областной медицинский колледж с 1997 года. За время руководства учреждением более 10 раз была награждена почетным знаком «Директор года».

Новым директором СОМК был назначен бывший руководитель Оренбургского областного медицинского колледжа Анатолий Володин. В ходе встречи с коллективом он подчеркнул, что намерен включить учреждение в федеральный проект «Профессионалитет». «Я являюсь сторонником опережающих образовательных технологий, очень люблю цифру, но при этом мы постараемся сохранить все те наработки, которые есть в Свердловском медицинском колледже — их огромное количество, и многие уникальны»,— добавил господин Володин. Ирина Левина пожелала новому директору реализовать все его «возможности и способности, чтобы колледж рос и занимал все новые позиции».

Анатолий Володин родился 14 июня 1972 года. В 1991 году он окончил Оренбургское областное базовое медицинское училище, в 1997 году — Оренбургскую государственную медицинскую академию. С 2022 по 2025 год возглавлял Оренбургский областной медицинский колледж.

СОМК был основан в 1930 году. В состав учреждения входят девять филиалов и три центра медицинского образования в 12 территориях Свердловской области, в которых работают более 1,3 тыс. педагогов из числа штатных сотрудников и практикующих специалистов-совместителей. Всего в колледже обучаются 14,5 тыс. человек по программам среднего профессионального образования и 16,7 тыс. специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.

Смена руководства в медицинских учреждениях Свердловской области началась после назначения заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяны Савиновой в апреле. В июне «по соглашению сторон» пост покинул глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней с должности руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге ушла Елена Николаева, в октябре власти отказались продлить контракт с главным врачом Уральского института кардиологии Яном Габинским.

Василий Алексеев