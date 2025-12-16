Валентина Ямпольская возглавила Свердловский госпиталь ветеранов войн

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн возглавила Валентина Ямпольская, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. С июня она исполняла обязанности начальника медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (слева) и Валентина Ямпольская (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (слева) и Валентина Ямпольская (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

«Валентина Ямпольская – человек не новый для коллектива и пациентов. С 1988 года в этом лечебном учреждении она прошла путь от медсестры до заместителя начальника»,— написал глава региона. Одновременно с этим она является внештатным гериатром министерства здравоохранения Свердловской области.

Госпожа Ямпольская одержала победу в открытом конкурсе на должность, который впервые в истории свердловской медицины состоялся на прошлой неделе. В нем приняли участие 11 человек.

Руководящий пост стал вакантным после отставки Олега Забродина в июне 2025 года. Официально его трудовой договор был расторгнут «по соглашению сторон». Он возглавлял госпиталь с 2019 года.

Полина Бабинцева