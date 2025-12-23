Главврач больницы №40 Екатеринбурга Прудков заявил об уходе спустя 15 лет работы

Главный врач клинической больницы №40 в Екатеринбурге Александр Прудков уходит в отставку спустя 15 лет работы в должности. Как сообщили в учреждении, врач-хирург высшей категории уже попрощался с коллективом и поблагодарил коллег за совместную работу. «Все годы управленческой работы он оставался практикующим хирургом, развивал и внедрял в практику новые технологии. Стаж его работы в абдоминальной хирургии — 45 лет, в бариатрической хирургии — 30 лет»,— добавили в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Прудков

Фото: Сообщество клинической больницы №40 в Екатеринбурга в сообществе «ВКонтакте» Александр Прудков

Фото: Сообщество клинической больницы №40 в Екатеринбурга в сообществе «ВКонтакте»

В учреждении отметили, что в 2026 году Александр Прудков перейдет в многопрофильную клинику «УГМК-здоровье».

Александр Прудков возглавил клиническую больницу №40 Екатеринбурга в 2011 году. Ранее, с 1980 года, он работал клинической больнице №27 и №14 и №40: был заведующим хирургического хирургическими отделениями, в 1996 году стал заместителем главного врача по хирургии. В 2000-м под руководством господина Прудкова в клинической больнице №40 создали городской Центр эндоскопической хирургии. В мае 2000 года Александр Прудков был назначен начальником управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга.

Смена руководства в медицинских учреждениях Свердловской области началась после назначения заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяны Савиновой в апреле. В июне «по соглашению сторон» в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге оставила Елена Николаева, в октябре власти отказались продлевать контракт с основателем и бессменным руководителем Уральского института кардиологии Яном Габинским. Также в отставку ушли ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун и директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина.

Новым руководителем свердловского госпиталя ветеранов войн стала Валентина Ямпольская, Уральский институт кардиологии — Андрей Лозовский, УГМУ — Юрий Семенов, СОМК — Анатолий Володин.

Василий Алексеев