Главные новости за 25 декабря. Кавказ

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов сообщил о завершении строительства двух поликлиник и нового корпуса больницы в 2025 году. Два объекта уже вводят в эксплуатацию. Работы велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ развития мединфраструктуры.

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы к четырем годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Ключи от новых квартир в Кисловодске получили 17 детей-сирот. В целом в 2025 году квартирами обеспечены 136 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Гуманитарный конвой, следовавший из Дагестана, подвергся обстрелу на приграничной территории. В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Комиссия проинспектировала строительную готовность подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Северо-Кавказстат подвел итоги 11 месяцев 2025 года. Аграрный сектор Ставропольского края произвел продукции на 328,4 млрд руб. АПК занял 70,6% в экономике региона.