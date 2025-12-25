Комиссия проверила ход строительства автодороги к морпорту Махачкалы

Комиссия проинспектировала строительную готовность подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Проект призван обеспечить прямые транспортные связи с единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии и улучшить сообщение с государствами Средней Азии и Закавказья. По задумке, трасса протяженностью 6,2 км соединит порт с федеральной автодорогой Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» и станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Дорога начинается на 16 км автотрассы «Кавказ» и заканчивается у примыкания к улице Мирзабекова в Махачкале.

На данный момент на объекте завершили погружение всех 1,2 тыс. свай, устройство ростверков из монолитного железобетона на 26 опорах из 27. Кроме того, уже забетонированы стойки на 25 опорах, на 10 опорах установлены железобетонные подферменники. Продолжается монтаж армокаркасов стоек опор на ростверки. Завершено устройство ригелей на 18 опорах, установлены балки пролетного строения на шести пролетах.

Уточняется, что строительно-монтажные работы ведутся по всей протяженности объекта, за исключением участков, где не завершена процедура изъятия земель. Окончание проекта запланировано на декабрь 2026 года.

Константин Соловьев