На Ставрополье в 2025 году построили корпус больницы и две поликлиники

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов сообщил о завершении строительства двух поликлиник и нового корпуса больницы в 2025 году. Два объекта уже вводят в эксплуатацию. Работы велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ развития мединфраструктуры.

В селе Арзгир запустили современную поликлинику на 323 посещения в смену. Объект ждали давно — он решает проблему первичной помощи в отдаленной местности Арзгирского округа. Поликлинику полностью оснастили оборудованием для диагностики и лечения, создали удобные условия для врачей и пациентов. Юрий Литвинов ожидает получения лицензии в ближайшие дни.

В курортном Кисловодске достроили корпус городской больницы на улице Кутузова, 127. Площадь объекта достигает 9 тыс. кв. м, он рассчитан на 24 койки. Здесь разместили приемное отделение по новым стандартам маршрутизации пациентов и 10 высокотехнологичных операционных по направлениям травматологии, офтальмологии, урологии, ЛОР-хирургии и кардиологии. Корпус позволит проводить свыше 10 тыс. исследований в год. Губернатор Владимир Владимиров ранее подтвердил готовность здания к открытию в начале 2026 года.

В Михайловске, самом быстрорастущем городе страны, завершают новую поликлинику на улице Леонида Севрюкова. Она примет более 700 посещений в смену и закроет дефицит медпомощи в Предгорном округе. Строительство вели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», объект возвели на 50% еще в феврале. Литвинов рассчитывает ввести поликлинику до конца 2025 года, затем провести лицензирование и набрать пациентов.

Эти проекты вошли в федеральную схему территориального планирования здравоохранения, утвержденную правительством РФ в ноябре. Ставрополье получило на них пять позиций из девяти по СКФО, с акцентом на онкодиспансер, детскую и краевую больницы в Ставрополе. Регион направил свыше 2 млрд руб. на стройки и оснащение в 2025 году.

Станислав Маслаков