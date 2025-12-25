Объем аграрного сектора на Ставрополье приблизился к 330 млрд рублей

Северо-Кавказстат подвел итоги 11 месяцев 2025 года. Аграрный сектор Ставропольского края произвел продукции на 328,4 млрд руб. АПК занял 70,6% в экономике региона.

Аграрии края держат 263,3 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 128,3 тыс. коров. Птицефабрики насчитывают 23,3 млн голов птицы, свинофермы — 374,1 тыс. свиней, а овцеводство — 1023,9 тыс. овец и коз. Фермеры и личные подсобные хозяйства обеспечивают 61,9% скота и 70,4% коров. Сельхозорганизации контролируют 78% птицы и 68,7% свиней.

За январь-ноябрь хозяйства забили 478,9 тыс. т скота и птицы в живом весе. Фермеры надоили 548,1 тыс. т молока, из них 59,3% приходится на малые формы. Яиц произвели 796,5 млн штук, половина — от фермеров.

Рекордный урожай зерновых в 10,6 млн т подстегнул рост. Урожайность пшеницы выросла на 20%, 83% зерна — продовольственного качества против 76% годом ранее. Аграрии убрали 7% полей, обработали 35 тыс. га от саранчи. Минсельхоз края выделил 5,9 млрд руб. господдержки, половина дошла до ферм. Деньги пошли на суперинтенсивные сады — 12 млрд руб., мелиорацию — 8 млрд, мясное скотоводство — 7 млрд. Губернатор Владимир Владимиров лично курирует уборку в 23 округах. Точные технологии — GPS, анализ полей, дроны — подняли эффективность.

Несмотря на успехи, аграрии жалуются на издержки. Цены на ГСМ, запчасти и удобрения выросли на 12-15%, а зерно подешевело на 15-18% из-за экспортной политики. Рентабельность падает, но пшеницу сеять продолжат — климат и вложения диктуют. Экспорт агропродукции вырастет в 2,5 раза к 2026 году за счет качества.

Мясо птицы Ставрополья заняло 6% в общероссийской корзине, годовой объем — свыше 550 тыс. т. Регион выполнил прогноз на 2025 год досрочно, опередив план в 330 млрд руб., который ставили еще в 2023 году. АПК тянет экономику, несмотря на засухи и заморозки по стране.

Станислав Маслаков