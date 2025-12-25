Замглавы Шамильского района Дагестана погиб при обстреле гуманитарного конвоя

Гуманитарный конвой, следовавший из Дагестана, подвергся обстрелу на приграничной территории. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона». Еще одного сопровождающего с ранениями доставили в больницу.

По словам Сергея Меликова, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от атаки. Другую «ГАЗель» и легковушку обстреляли с применением беспилотников.

«Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим. В том числе продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей, которые наши защитники ждут с особым трепетом, и многое другое», — написал глава Дагестана

Константин Соловьев