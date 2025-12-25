В Махачкале экс-руководителя МСЭ осудили за ущерб в 334 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы к четырем годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доказано, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года подсудимая руководила бюро № 29 главного бюро МСЭ по Дагестану и систематически нарушала порядок проведения медико-социальной экспертизы несовершеннолетних. Так, врачебные комиссии на основании медицинских данных устанавливали детям инвалидность на один или два года. Однако руководитель в официальных справках и выписках указывала срок инвалидности до достижения 18 лет. Документы направлялись в Пенсионный фонд для назначения выплат.

Таким образом, решения руководителей привели к необоснованным выплатам социальных пенсий, компенсаций и ежемесячных денежных выплат на общую сумму более 334 млн руб. В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она заявила, что действовала без корыстной заинтересованности, а исключительно ради статистических показателей.

Суд учел чистосердечное признание, наличие на иждивении малолетнего ребенка и нетрудоспособных родственников, а также положительную характеристику. Помимо четырех лет колонии общего режима, женщине запретили занимать государственные и муниципальные должности с организационно-распорядительными полномочиями на два года.

Суд удовлетворил гражданский иск Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану и постановил взыскать с осужденной сумму ущерба. Арест имущества подсудимой сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Константин Соловьев