В Кисловодске 136 детей-сирот получили квартиры в 2025 году

Ключи от новых квартир в Кисловодске получили 17 детей-сирот. В целом в 2025 году квартирами обеспечены 136 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Каждая квартира готова для проживания: сделан ремонт, оборудована кухня, установлена сантехника.

Как отметил глава Кисловодска, еще 106 человек получат жилищные сертификаты в начале 2026 года. Особое внимание детям-сиротам — участникам специальной военной операции. С начала СВО им передано 100 квартир.

Наталья Белоштейн