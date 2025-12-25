Штат «Почты России» в Краснодарском крае укомплектован на 89%

Численность сотрудников «Почты России» в Краснодарском крае превышает 7 тыс. человек, а укомплектованность штата отделений составляет 89%. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УФПС по Краснодарскому краю, дефицит кадров в регионе не носит массового характера: вакантные позиции закрываются при содействии центров занятости, а на время подбора персонала отделениям помогают сотрудники почтамтов и мобильных групп.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы массовых увольнениях в компании. «Почта России» опровергла информацию Telegram-канала Mash о значительном оттоке персонала из-за низких зарплат, отметив, что текучесть кадров за 11 месяцев составила 32,9%, что, по оценке компании, является одним из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых розничных сетей. В компании напомнили, что на конец ноября 2023 года штат насчитывал около 280 тыс. человек, при этом оклады были повышены для 115 тыс. сотрудников. В настоящее время, по данным оператора, в «Почте России» по стране работают свыше 200 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков