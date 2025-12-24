«Почта России» прокомментировала сообщение Mash об увольнении 40 тыс. сотрудников

«Почта России» прокомментировала ТАСС публикацию Telegram-канала Mash о массовых увольнениях сотрудников из компании. По данным медиапроекта, за год из компании уволилось десятки тысяч сотрудников из-за низких зарплат.

«Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли»,— сообщили в «Почте России». На конец ноября 2023 года в компании работали 280 тыс. человек, при этом оклады тогда увеличивали для 115 тыс. сотрудников, заявили в компании. Сейчас в «Почте России» работают свыше 200 тыс. сотрудников, отметил в компании.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что за год из «Почты России» уволились около 40 тыс. сотрудников из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей. Самая высокая текучесть персонала наблюдается среди начальников отделений, а сотрудники пунктов в Москве получают в среднем 43 тыс. руб., указано в публикации канала.